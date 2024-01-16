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Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ve Namibya galip - Son Dakika
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Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ve Namibya galip

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Burkina Faso, Moritanya'yı, E Grubu'nda da Namibya, Tunus'u 1-0 yendi. Burkina Faso, Moritanya'yı Traore'nin 90+6'ncı dakikada attığı penaltı golüyle mağlup etti ve D Grubu'nun lideri oldu. Namibya ise Hotto'nun 88. dakikadaki golüyle Tunus'u mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası\'nda Burkina Faso ve Namibya galip
16.01.2024 - 22:11,
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Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Burkina Faso, Moritanya'yı, E Grubu'nda da Namibya, Tunus'u 1-0 yendi.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasına, 2 karşılaşmayla devam edildi.

Burkina Faso, Moritanya ile oynadığı maçı, Traore'nin 90+6'ncı dakikada penaltıdan attığı golle kazandı.

Hanesine 3 puan yazdıran Burkina Faso, birer puanı bulunan Cezayir ve Angola'nın önünde D Grubu'nun lideri oldu.

E Grubu'nda ise Namibya, Tunus'u Hotto'nun 88. dakikadaki golüyle mağlup etti.

Kaynak: AA
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