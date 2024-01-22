Afrika Uluslar Kupası\'nda Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16 turuna çıktı

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Ekvator Ginesi ve Nijerya, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nun üçüncü ve son maçları oynandı.

Ekvator Ginesi, turnuvaya ev sahipliği yapan Fildişi Sahili'ni Emilio Nsue (2), Fablo Ganet ve Jannick Buyla'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Gruptaki diğer mücadelede ise Nijerya, Opa Sangante'nin kendi kalesine attığı golle Gine Bissau'yu 1-0 yendi.

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçların ardından 7 puana sahip Ekvator Ginesi ve Nijerya, son 16 turu biletini aldı. Fildişi Sahili 3 puanla 3. sırada bulunurken, Gine Bissau grup aşamasını puansız tamamladı.