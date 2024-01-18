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Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Demokratik Kongo berabere kaldı - Son Dakika
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Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ve Demokratik Kongo berabere kaldı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas, Tanzanya'yı 3-0 yendi, Demokratik Kongo-Zambiya maçı ise 1-1 sona erdi. Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'nun ilk maçları yapıldı. Fas, Tanzanya'yı Saiss, Ounahi ve En-Nesyri'nin golleriyle mağlup etti. Diğer maçta ise Zambiya ve Demokratik Kongo berabere kaldı. Fas 3 puanla grubun zirvesine yerleşti.

Afrika Uluslar Kupası\'nda Fas ve Demokratik Kongo berabere kaldı
18.01.2024 - 01:33,  Güncelleme: 01:34
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Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas, Tanzanya'yı 3-0 yendi, Demokratik Kongo- Zambiya maçı ise 1-1 sona erdi.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında, F Grubu'nun ilk maçları yapıldı.

Fas, Saiss'ın 30, Ounahi'nin 77 ve En-Nesyri'nin 80. dakikadaki golleriyle Tanzanya'yı mağlup etti. Tanzanyalı Miroshi 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Diğer maç ise Zambiya'dan Kangwa'nın 23 ve Demokratik Kongo'dan Wissa'nın 27. dakikada attığı gollerle berabere bitti.

3 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşen Fas'ı, birer puanla Demokratik Kongo ve Zambiya izledi.

Kaynak: AA
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