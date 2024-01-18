Afrika Uluslar Kupası\'nda Fas ve Demokratik Kongo berabere kaldı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas, Tanzanya'yı 3-0 yendi, Demokratik Kongo- Zambiya maçı ise 1-1 sona erdi.
Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında, F Grubu'nun ilk maçları yapıldı.
Fas, Saiss'ın 30, Ounahi'nin 77 ve En-Nesyri'nin 80. dakikadaki golleriyle Tanzanya'yı mağlup etti. Tanzanyalı Miroshi 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Diğer maç ise Zambiya'dan Kangwa'nın 23 ve Demokratik Kongo'dan Wissa'nın 27. dakikada attığı gollerle berabere bitti.
3 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşen Fas'ı, birer puanla Demokratik Kongo ve Zambiya izledi.
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