Afrika Uluslar Kupası\'nda Fas ve Demokratik Kongo berabere kaldı

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas, Tanzanya'yı 3-0 yendi, Demokratik Kongo- Zambiya maçı ise 1-1 sona erdi.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında, F Grubu'nun ilk maçları yapıldı.

Fas, Saiss'ın 30, Ounahi'nin 77 ve En-Nesyri'nin 80. dakikadaki golleriyle Tanzanya'yı mağlup etti. Tanzanyalı Miroshi 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Diğer maç ise Zambiya'dan Kangwa'nın 23 ve Demokratik Kongo'dan Wissa'nın 27. dakikada attığı gollerle berabere bitti.

3 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşen Fas'ı, birer puanla Demokratik Kongo ve Zambiya izledi.