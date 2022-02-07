Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi Senegal oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda 2022 yılının şampiyonu Senegal oldu. Senegal, finalde rakibi Mısır'la karşılaştı. Mücadelenin 90 dakikası 0-0 bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi. Senegal, rakibi Mısır'ı penaltılarda 4-2 eleyerek tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupasının sahibi oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, 2021 yılında planladığı turnuva pandemi nedeniyle ertelenmişti. Konfederasyon, gerekli önemleri de alarak turnuvayı bu yıl düzenlemiş oldu.

Toplamda 24 katılımcının bulunduğu turnuvanın gol kralı, Kamerun milli takımından Vincent Aboubakar oldu. Eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, turnuva boyunca attığı 8 gol ile, tek bir Afrika Uluslar Kupası'nda 8 ve üzeri gol atan 3 futbolcu arasına girdi ve adını tarihe yazdırdı. Asist kralı ise Burkina Faso milli takımından 4 asist ile Issa Kabore oldu.

- İstanbul