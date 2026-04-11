Afyonkarahisar'da 'Gençler Sporda Gelecek Emniyette' sloganıyla gerçekleştirilen 5x5 Mini Futbol Turnuvası Finali gerçekleştirildi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan Mini Futbol Turnuvası gerçekleştirilen final müsabakası ile sona erdi. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'da katıldı. Vali Aktaş, etkinlikte başarılı olan öğrencilere ödüllerini kendi eliyle takdim etti.
Vali Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada ise gençlerin sporun yönlendirilmesinin gelişimlerine olan katkılarına değindi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Afyon'da Mini Futbol Turnuvası Finali - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?