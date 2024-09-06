Dünya Motokros Şampiyonası Afyon'da Başlıyor

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Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası yarın başlayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Nedim Akülke, dünyanın en iyi motokros parkurunda 150'ye yakın sporcunun iki gün boyunca kıyasıya mücadele edeceğini söyledi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 7-8 Eylül'de düzenlenecek olan FIM Dünya Motokros Şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yarın saat 09.00'da antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak heyecan öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Nedim Akülke, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık 150'ye yakın sporcu mücadele edecek"

Afyonkarahisar'da geri sayımın başladığını belirterek sözlerine başlayan Akülke, "Yarın 09.00'da antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacağız. Saat 15.00'te ilk, 15.45'te ikinci yarışımız olacak. Pazar günü de saat 09.00 itibarıyla Dünya Motokros Şampiyonası MX1, Dünya Motokros Şampiyonası MX2, Avrupa Gençler Şampiyonası ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın da finalleri gerçekleşecek. Bu finallerde 25 farklı ülkeden sporcularımız var. Yaklaşık 150'ye yakın sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele edecekler. İki kategoride de dünya şampiyonunun Türkiye'de belirleneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular hakkında da bilgi veren Nedim Akülke, "Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 2 tane sporcumuz var. Avrupa şampiyonasında da 12 tane sporcumuz var. Totalde 14 sporcumuz yarışacak" diye konuştu.

"Dünyanın en iyi motokros parkuru Afyonkarahisar'da"

Afyonkarahisar'ın dünyanın en iyi motokros parkuruna sahip olduğuna dikkat çeken Asbaşkan Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonası 15 farklı ülkede yapılıyor. Afyon Motor Sporları Merkezi dünyanın en iyi altyapısına, dünyanın en iyi padok alanına, en iyi yarış pistine sahip. Kısaca dünyanın en iyi motokros parkuru Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de" şeklinde konuştu.

"Çok ciddi ekonomik bir katma değer oluşturuluyor"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Nedim Akülke, Afyon'a ciddi bir ekonomik katma değer kazandırıldığının da altını çizerek, "Ekonomik olarak yerinde izleyici sayısını bu sene 500 bin olarak bekliyoruz. Afyon dışında yüzde 30'unu bekliyoruz. Yurt dışından bin 500'e yakın kafile bekliyoruz. Turizm açısından parkurun etrafındaki 4 ve 5 yıldızlı otellerde 7 bin 500 kapasitemizi neredeyse doldurduk. Yerli ve yabancı kart harcamaları neredeyse 10 katına çıkıyor. Esnafın ticareti 10-15 katına çıkıyor. Çok ciddi ekonomik bir katma değer oluşturuluyor. Bu katma değerin yanında yayın ve Türkiye'nin tanıtımı çok önemli. 6 kıtada, 86 ülkede aynı gün yayına çıkıyoruz. Aynı gün 186 ülkede tamamı yayınlanıyor. Yayın öncesi de 60 saniyelik Türkiye ve Afyonkarahisar tanıtımımız var. Sosyal medya paylaşımlarını da katarsanız ekonomik ve reklam değeri olarak 5 milyar Dolar'a yakın bir bütçeyi Afyonkarahisar spor turizmi kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası ve Afyon MotoFest ile gerçekleştirmiş oluyor. Bence Türkiye'de örnek işlerden bir tanesi. Türkiye spor turizminin 7/24 yapılabileceği bir ülke. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Tüm federasyonlar spor turizmi kapsamında Türkiye'nin her yerinde organizasyon yapsınlar" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanlığımızın himayesiyle bu organizasyon çok farklı yerlere gitti"

Şampiyonaya 2018 yılında 5 bin izleyici sayısıyla başladıklarını hatırlatan Akülke, "Cumhurbaşkanlığımızın himayesiyle bu organizasyon çok farklı yerlere gitti. Bu destek bizlere hem onur hem gurur verdi. Geçen yıl yerinde 400 bin kişiye ulaştık. Bu sene de 500 bin hedefimiz. İnşallah mahcup olmayız" dedi.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir organizasyon"

Dünya Motokros Şampiyonası'nın aynı zamanda bir spor festivali olduğunu söyleyen Asbaşkan Akülke, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir organizasyon. Dünya Motokros Şampiyonası sadece hafta sonu yapılan ve 2 günde biten bir organizasyon diğer tüm ülkelerde ama Türkiye'de başladığımız günden beri çarşambadan başlayıp, pazar bitiriyoruz. Afyon MotoFest aslında bir spor festivali de. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün sportif etkinlikleri, diğer federasyonların katkılarıyla yapılan etkinliklerle 50'ye yakın farklı spor etkinliğini de yerinde izleyiciler yapabiliyor. Bunun yanı sıra akşam konserlerimiz var. Dolu dolu bir 5 gün geçireceğiz Afyonkarahisar'da" değerlendirmesinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR