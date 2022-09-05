Afyonkarahisar'da ücretsiz spor eğitimleri devam ediyor

Afyonkarahisar'da 5-17 yaş grubundaki gençlere yönelik olarak başlatılan ve 19 branşta uygulanan ücretsiz spor eğitimleri devam ediyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uzman antrenörler tarafından sporculara; atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, artistik cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, karate, kano, okçuluk, rekreatif spor, masa tenisi, taekwondo, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere 19 branşta spor eğitimleri veriliyor.

Antrenman yapan sporcuları ve antrenörlerini ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: "Spor okulları tüm hızıyla devam ediyor. 70 antrenörümüzle beraber salonlarımızı sporcu yavrularımızla beraber cıvıl cıvıl yapmaya devam ediyoruz. Çünkü çocuklarımız uzun bir covid döneminde evde hapsolmuştu. Salonlarımızı açınca inanılmaz derecede çocuklarımızın spora ilgi ve alakaları bizi heyecanlandırdı. Afyonkarahisar'ı spor merkezi haline getirecek projeleri mesai arkadaşlarımızla beraber planlıyoruz. Her şey spor için her şey Afyonkarahisar için" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, GSB Spor Okullarında antrenmanlarını sürdüren öğrenciler memnuniyetlerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR