Artistik Jimnastik Afyonkarahisar İl Şampiyonluğu 16-17 Mart tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlendi.
Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonunda okul sporları kapsamında düzenlenen gerçekleştirilen Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu müsabakalarında geleceğin sporcuları yeteneklerini sergiledi. Şampiyonada kolejlerle yarışan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri takım halinde Yıldızlarda İl 2.'liği, Küçüklerde İl 4.'lüğü kazandı. Gençlerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şerife Varhan; "Kısıtlı imkanlarla, çocuklarımın özverili ve gayretli çalışmalarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Burada büyük ve imkanları geniş Kolejlerle yarışıyoruz. Çocuklarımızın hayatlarında bir hedef kazanmaları için bütün uğraşımız. Hepsini gayretleri için tebrik ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Afyonkarahisar'da Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu Düzenlendi - Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan saha olayları Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya'da AS gazetesi, Türkiye'deki skandalı duyururken, İngiltere'de Daily Mail gazetesi şiddet sahnelerine dikkat çekti. Portekiz'de A Bola gazetesi, kaosun yaşandığı maçı aktarırken, Alman Bild gazetesi taraftarlarla oyuncu kavgasını vurguladı. İtalya'da Tuttosport gazetesi ise Fenerbahçe oyuncularına yapılan saldırıyı anlattı.
Manisa takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 23. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Yunusemre Belediyespor hükmen galip gelirken, Manisa 1965 SK da Asarlıkspor'u yendi.
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde sezonun açılmasıyla yamaç paraşütü tutkunları semada süzülme fırsatı buldu. Şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşayan spor severler, Kırantepe'nin uygun eğimi ve yakınlığı sayesinde adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kırantepe, başlangıç eğitimi alan kursiyerlere ve deneyimli pilotlarla uçmak isteyen ziyaretçilere de imkan sunuyor. Yamaç paraşütü yapanlar, bu sporun tehlikeli olmadığını ve keyifli bir aktivite olduğunu belirtiyor.
Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilerek oynadığı son 16 maçta galip gelemedi. Ligde sadece 7 puan toplayabilen ve 18. sırada bulunan Giresun ekibi, iç saha maçlarında da istediği performansı gösteremedi. Kendi evinde sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 13 karşılaşmada sadece 2 gol kaydedebildi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak ve çeyrek finale çıkacak takım belli olacak. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak.
Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. İkinci sırada bulunan Göztepe, en yakın rakibi Sakaryaspor'a 9 puanlık fark atmış durumda. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, Süper Lig için daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.
Erzurum'da kayakseverler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor. Palandöken'de bulunan 55 pistte gece kayağı saatleri ramazan için değiştirilerek, kayakseverler 19.30-21.30 saatleri arasında pistlerde kayak yapabiliyor. İftardan sonra Palandöken'e gelen kayakseverlere semaverlerden çay ikram ediliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, ramazanın Palandöken'de her yıl devam edeceğini belirtti. Kayak merkezindeki tesislerde iftar yapanlar direkt olarak kayağa başlayabiliyor ve günün yorgunluğunu atabiliyorlar. Palandöken'de gece kayağı operasyonu her gün devam ediyor ve misafirler bu uygulamadan memnun kalıyor. Palandöken'de saat 21.30'a kadar kayak yapılabilen Türkiye'deki ilk destinasyon olma özelliği taşıyor.
Kars Atletizm Sahası'nda Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Bayrak Yarışmaları ve Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği Yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara 59'u bayan, 82'si erkek olmak üzere toplam 141 sporcu katıldı. Kategorilerinde ilk 4'e giren sporcular ödüllendirildi.
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