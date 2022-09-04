Bir önceki ayak olan Fransa 'da şampiyonluğunu ilan eden Honda pilotu Tim Gajser, MXGP'de 2022 sezonunu zirvede bitirdi. Gajser, rahat bir mücadele sergilediği Bitci MXGP Türkiye yarışını da ilk sırada tamamladı.

Kaynak: AA

Karahisar, Honda, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünya Motokros Şampiyonası'nda Tim Gajser, sezonu zirvede bitirdi - Son Dakika

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