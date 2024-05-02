Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar\'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 39. KYK İller Arası Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi. 59 ilden 109 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bakriya Anastasia Gönültaş kadınlar kategorisinde birinci oldu. Genel kategoride ise İbrahim Berk Züberoğlu şampiyonluk unvanını kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

02.05.2024 12:11
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Afyonkarahisar'da 59 ilden 109 sporcunun katılımıyla düzenlenen 39. KYK İller Arası Türkiye Satranç Şampiyonası, Çiğiltepe Spor Salonu'nda kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kadınlar kategorisinde Bakriya Anastasia Gönültaş, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Fidan Çiçek ikinciliği, Şule Çavunt ise üçüncülüğü elde ederek turnuvayı tamamladı.

Genel kategoride ise İbrahim Berk Züberoğlu, şampiyonluk unvanını kazandı. Enes Kaya ikinci, Yusuf İşidoğru ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi

Dereceye giren sporculara ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Kasapoğlu, turnuvaya ilginin yüksek olmasından ve katılımcıların sergilediği mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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