Afyonkarahisar\'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası, çekişmeli mücadelelerle başladı.

Sultandağı Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuva, 6 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, üç hafta sürecek ve sonunda şampiyon olan takıma Kaymakamlık Kupası verilecek. Turnuvanın ilk gününde, Devlet Hastanesi ile Mavi Şimşekler takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, 3-1'lık skorla Devlet Hastanesi takımı kazandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakamlık tarafından verilecek.

Turnuva, ilçede voleybola olan ilginin artmasına ve sporcuların yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR