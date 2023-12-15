 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası, çekişmeli mücadelelerle başladı. Turnuva, 6 takımın katılımıyla üç hafta sürecek ve şampiyon takıma Kaymakamlık Kupası verilecek. İlçede voleybola olan ilginin artması ve sporcuların yeteneklerinin gelişmesi amaçlanıyor.

Afyonkarahisar\'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı
15.12.2023 - 11:14,
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası, çekişmeli mücadelelerle başladı.

Sultandağı Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuva, 6 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, üç hafta sürecek ve sonunda şampiyon olan takıma Kaymakamlık Kupası verilecek. Turnuvanın ilk gününde, Devlet Hastanesi ile Mavi Şimşekler takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, 3-1'lık skorla Devlet Hastanesi takımı kazandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Kaymakamlık tarafından verilecek.

Turnuva, ilçede voleybola olan ilginin artmasına ve sporcuların yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kaymakamlık, Sultandağı, voleybol, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:20
Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Özge Özpirinçci, tiyatro oyunu planı iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement