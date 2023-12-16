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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler Şampiyonası Tamamlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları Voleybol Yıldız Erkekler müsabakaları sona erdi. Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu, finalde Mercan Ortaokulu'nu 3-0 yenerek şampiyon oldu ve 2023-2024 sezonu Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar şampiyonluk kupalarını kazandı.

Afyonkarahisar\'da Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler Şampiyonası Tamamlandı
16.12.2023 - 10:33,
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları Voleybol Yıldız Erkekler müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalara Afyonkarahisar'ın 7 ortaokulu katıldı. A ve B gruplarında mücadele eden takımlar, gruplarını ilk sırada tamamlayan iki takım yarı finale yükseldi.

Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu oynadığı tüm maçları set vermeden kazandı. Finalde Mercan Ortaokulu ile karşı karşıya gelen Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu, maçı 3-0 kazanarak Afyonkarahisar'ın voleybol yıldız erkekler şampiyonu oldu.

Sülün Balı-Mubahat Açıkgözoğlu Ortaokulu, 2023-2024 sezonu Voleybol Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar şampiyonluk kupalarını müzesine götürdü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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