Afyonkarahisar\'da Özel Sporcular İçin Atletizm Müsabakaları Düzenlendi

Spor

Afyonkarahisar'da Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen özel sporcular genç ve yıldızlar atletizm müsabakaları tamamlandı. Heyecan dolu müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Törene Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, antrenörler ve sporcular katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada özel sporcuların azim ve kararlılığının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Kasapoğlu, "Sporun sadece beden eğitimi değil aynı zamanda sosyalleşme ve kaynaşma aracı olduğunu da biliyoruz. Bu tür organizasyonlar özel sporcularımızın kendilerini geliştirmelerine ve topluma daha iyi entegre olmalarına katkı sağlıyor. Bu vesileyle tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR