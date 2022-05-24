Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler

24.05.2022 14:32
Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler

Yeşilay Afyonkarahisar şubesi tarafından düzenlenen 10. Yeşilay Bisiklet Turu Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezlerindeki gençlerin katılımıyla tamamlandı.

Yeşilay Afyonkarahisar şubesi tarafından düzenlenen 10. Yeşilay Bisiklet Turu Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezlerindeki gençlerin katılımıyla tamamlandı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'nin düzenlediği ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkı sunduğu 10. Yeşilay Bisiklet Turu yüzlerce kişinin katılımı ile tamamlandı. Kötü alışkanlıkların yerini spor dolu bir hayat ile doldurmaya yönelik düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen 10. Yeşilay Bisiklet Turuna, Afyonkarahisar ve Karahisar Gençlik Merkezi'nden de onlarca gönüllü genç katılım sağladı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler
Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler
Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler
Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler

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Kaynak: İHA

Karahisar, Bisiklet, gençlik, Yeşilay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da sağlık için pedal çevirdiler - Son Dakika


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