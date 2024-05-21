Afyonkarahisar'da Sporcu Taramaları Başarılı Olan 350 Sporcu Ara Ölçümlere Alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Afyonkarahisar'da Sporcu Taramaları Başarılı Olan 350 Sporcu Ara Ölçümlere Alınıyor

Afyonkarahisar\'da Sporcu Taramaları Başarılı Olan 350 Sporcu Ara Ölçümlere Alınıyor

2022-2023 sezonunda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı kapsamında Afyonkarahisar'da yapılan taramalarda başarılı olan yaklaşık 350 sporcu, ara ölçümlere alınıyor. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen ölçümlerde sporcuların genel tarama, denge, reaksiyon, koordinasyon ve mekik koşusu gibi becerileri değerlendiriliyor. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesinin önemini vurgulayarak Afyonkarahisar'ın spor alanında daha da ilerleyeceğini ve ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde edeceğine inandığını söyledi. Ara ölçümler, sporcuların gelişmelerini takip etmek ve hangi branşa daha uygun olduklarını belirlemek için yapılıyor. Başarılı olan sporcular ilgili branşlarda daha ileri eğitimler alacak ve milli takımlara yükselme şansı yakalayacak. Ayrıca, 2023-2024 sezonunda genel tarama ölçümleri devam ediyor ve Afyonkarahisar'da tüm il ve ilçelerde 3. sınıf öğrencilerinin taramaları yapılıyor.

21.05.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022-2023 sezonunda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı kapsamında Afyonkarahisar'da yapılan taramalarda başarılı olan yaklaşık 350 sporcu, ara ölçümlere alınıyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda bulunan 3 farklı salonda gerçekleştirilen ölçümler 4 gün sürecek. Yapılacak ölçümlerde sporcuların genel tarama, denge, reaksiyon, koordinasyon ve mekik koşusu gibi çeşitli becerileri değerlendiriliyor. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da ara ölçümleri yerinde takip ederek sporculara ve antrenörlerine destek verdi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesinin önemini vurguladı. Bu sayede Afyonkarahisar'ın spor alanında daha da ilerleyeceğini ve ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde edeceğine inandığını söyledi.

Ara ölçümler, sporcuların gelişmelerini takip etmek ve hangi branşa daha uygun olduklarını belirlemek için yapılıyor. Başarılı olan sporcular ilgili branşlarda daha ileri eğitimler alacak ve milli takımlara yükselme şansı yakalayacak.

11 bin 500 öğrenci taranacak

Öte yandan 2023-2024 sezonunda genel tarama ölçümleri devam ediyor. Afyonkarahisar'da tüm il ve ilçelerde 3.'ncü sınıf öğrencilerinin taramalarını yapan yetenek taraması ekibi hastalık veya herhangi bir nedenden dolayı ölçümleri yapılamayan öğrencilere ulaşmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bütün 3'ncü sınıf öğrencilerinin taranmasına önem verdiklerini belirten İl Müdürü Kasapoğlu, şuana kadar yaklaşık 10 bin öğrencinin ölçümlerinin yapıldığını belirterek dönem sonuna kadar 11 bin 500 öğrencinin ölçümlerinin tamamlanacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Veysel Eroğlu, Gençlik, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Sporcu Taramaları Başarılı Olan 350 Sporcu Ara Ölçümlere Alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:43 Londra’dan Singapur’a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 ölü, 30 yaralı Londra'dan Singapur'a giden uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 ölü, 30 yaralı
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:55:52. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sporcu Taramaları Başarılı Olan 350 Sporcu Ara Ölçümlere Alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement