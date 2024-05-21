Afyonkarahisar\'da Sporcu Taramaları Başarılı Olan 350 Sporcu Ara Ölçümlere Alınıyor

Spor

2022-2023 sezonunda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı kapsamında Afyonkarahisar'da yapılan taramalarda başarılı olan yaklaşık 350 sporcu, ara ölçümlere alınıyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda bulunan 3 farklı salonda gerçekleştirilen ölçümler 4 gün sürecek. Yapılacak ölçümlerde sporcuların genel tarama, denge, reaksiyon, koordinasyon ve mekik koşusu gibi çeşitli becerileri değerlendiriliyor. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da ara ölçümleri yerinde takip ederek sporculara ve antrenörlerine destek verdi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesinin önemini vurguladı. Bu sayede Afyonkarahisar'ın spor alanında daha da ilerleyeceğini ve ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde edeceğine inandığını söyledi.

Ara ölçümler, sporcuların gelişmelerini takip etmek ve hangi branşa daha uygun olduklarını belirlemek için yapılıyor. Başarılı olan sporcular ilgili branşlarda daha ileri eğitimler alacak ve milli takımlara yükselme şansı yakalayacak.

11 bin 500 öğrenci taranacak

Öte yandan 2023-2024 sezonunda genel tarama ölçümleri devam ediyor. Afyonkarahisar'da tüm il ve ilçelerde 3.'ncü sınıf öğrencilerinin taramalarını yapan yetenek taraması ekibi hastalık veya herhangi bir nedenden dolayı ölçümleri yapılamayan öğrencilere ulaşmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bütün 3'ncü sınıf öğrencilerinin taranmasına önem verdiklerini belirten İl Müdürü Kasapoğlu, şuana kadar yaklaşık 10 bin öğrencinin ölçümlerinin yapıldığını belirterek dönem sonuna kadar 11 bin 500 öğrencinin ölçümlerinin tamamlanacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR