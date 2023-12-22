Afyonkarahisar\'da Tenis Turnuvası Başladı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva, 14 gün sürecek. Turnuvada, senyörler kadın erkek, yeni başlayan kadın erkek ve 9-10 yaş kız olmak üzere 5 farklı kategoride müsabakalar yapılacak.

Turnuvanın tenis sporuna ilginin artmasına katkıda bulunacağını söyleyen Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Turnuva, farklı yaş gruplarından ve farklı kategorilerden sporcuların bir araya gelmesini sağlayarak, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de katkıda bulunacaktır" dedi.

Tenis sporuna 6 ay önce başladığını belirten sporcu Nurettin Karaman, "Bizim gibi tenis sporunu sevenler için güzel bir turnuva oluyor. Bu tür turnuvalar bizleri ulusal turnuvalara hazırlıyor. Bunun için turnuvanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesinde bulundu.

Turnuvanın ilk gününde, senyörler kadın ve erkek kategorilerinde maçlar oynandı. Yarışmalar, final müsabakaları ile sona erecek. - AFYONKARAHİSAR