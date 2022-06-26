Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

26.06.2022 19:12
Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Afyonkarahisar'da düzenlendi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Afyonkarahisar'da düzenlendi.

Aydın, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'daki 22 kulüpten, bin 500'e yakın sporcu yarışmaya katıldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, açılış seremonisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem kurulu üyeleri ve hakemler tanıtıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonlara her zaman destek olduklarını belirterek, "Halk oyunları kültürü sizin gayretinizle devam edecektir. Afyonkarahisar altyapısı, nem oranı ve tesisleriyle her yıl futbol, voleybol, basketbol, karate, motor sporları, halk oyunları gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan tam bir spor şehridir. Bugün özellikle sizlere eşlik etmek istedik. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Büyük bir heyecanla, keyifle sizleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ekipler sahne alarak hünerlerini sergiledi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen yarışmalarda her kategorinin birincisi, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

YORUMLAR
500
Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor Rahvan atçılar devletten yem desteği istiyor Afyonkarahisar'da 'Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi'nin temeli atıldı Afyonkarahisar'da 'Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi'nin temeli atıldı
Kaynak: AA

Veysel Eroğlu, Karahisar, Kütahya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 19:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement