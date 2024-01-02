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Afyonkarahisar'da Yurtlarda Kalan Öğrencilere Afyon Sucuğu İkramı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yurtlarda Kalan Öğrencilere Afyon Sucuğu İkramı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda kalan öğrencilere her ayın üçüncü günü Afyon sucuğu ikram edeceğini duyurdu. Bu uygulama ile öğrencilere Afyonkarahisar'ın kültürünü ve değerlerini tanıtmak amaçlanıyor.

Afyonkarahisar\'da Yurtlarda Kalan Öğrencilere Afyon Sucuğu İkramı
02.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:24
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Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan öğrencilere her ayın üçüncü günü Afyon sucuğu ikram edilecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın meşhur lezzetlerinden olan afyon sucuğunun, yurtlarda kalan öğrencilere tanıtılması amacıyla bu uygulamaya karar verildiğini belirtti. Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'ın en önemli değerlerinden biri olan afyon sucuğunu, yurtlarda kalan öğrencilerimizle buluşturarak öğrencilerimize Afyonkarahisar'ın kültürünü ve değerlerini tanıtmak istiyoruz. Bu kapsamda, Afyonkarahisar'ın plaka numarasına göre yani her ayın üçüncü günü il ve ilçeler dahil 18 yurdumuzda kalan öğrencilerimize afyon sucuğu ikram edeceğiz" dedi. Uygulama bugün başlayacak ve yıl boyunca devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yurtlarda Kalan Öğrencilere Afyon Sucuğu İkramı - Son Dakika
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