Afyonkarahisar'dan Bocce Türkiye Finalleri'nde 7 Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'dan Bocce Türkiye Finalleri'nde 7 Madalya

Afyonkarahisar\'dan Bocce Türkiye Finalleri\'nde 7 Madalya
09.06.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Finalleri'nde Afyonkarahisar'ı temsil eden 15 sporcu, bireysel ve takım kategorilerinde toplam 7 madalya kazandı. Yıldız Kızlar Volo'da Cemile Aydın Türkiye şampiyonu olurken, diğer kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde edildi. Başarıda antrenörler Özcan Acar ve Engin Ulusoy'un emeği vurgulandı.

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Finalleri'nde Afyonkarahisar'ı temsil eden sporcular, farklı kategorilerde gösterdikleri performansla toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bursa'da 2-5 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Bocce Türkiye Finalleri, 53 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalarda Afyonkarahisar'ı, Erenler Şehit Ömer Sayar Ortaokulu ve Karaaslan Ortaokulu'ndan toplam 15 sporcu temsil etti.

Kategorilerinde dereceye girerek kürsüye çıktılar

Turnuvada yeteneklerini sergileyen Afyonkarahisarlı sporcular önemli dereceler elde etti. Küçük Erkekler Volo kategorisinde Muhammed Sinan Eser Türkiye ikincisi olurken, Yıldız Kızlar Volo kategorisinde Cemile Aydın Türkiye şampiyonluğunu kazanarak zirvede yer aldı. Yıldız Erkekler Volo kategorisinde ise Bekir Alper Demirkuş Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Bireysel başarıların yanı sıra takım kategorilerinde de derece elde eden Karaaslan Ortaokulu, Yıldız Kızlar Petank kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Bursa'daki finalleri toplam 7 madalya ile tamamlayan sporcular şehre gurur yaşattı. Organizasyonun ardından, turnuvada mücadele eden sporcular ile başarıda emeği geçen antrenörler Özcan Acar ve Engin Ulusoy tebrik edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cemile Aydın, Türkiye, ulusoy, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'dan Bocce Türkiye Finalleri'nde 7 Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
Somali’de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi "Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
Amedspor’a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

16:36
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
16:13
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 16:37:24. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan Bocce Türkiye Finalleri'nde 7 Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.