Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ile tanınırlığı artıyor - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ile tanınırlığı artıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'ın artık Dünya Motokros Şampiyonası ile tanındığını belirtti. Uçar, şampiyonanın Afyonkarahisar'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını ve sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak, organizasyonun Türkiye'nin en uzun süre yapılan uluslararası spor etkinliği olduğunu söyledi. Ayrıca, şampiyonanın kentin ekonomisini canlandırdığı ve Türkiye'nin motokros altyapısının potansiyelinin yüksek olduğu da ifade edildi.

10.07.2024 11:24
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar'ın dünyada artık Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile bilindiğini söyledi.

Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın eylül ayında düzenlenecek Afyonkarahisar etabı öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da 7. kez gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve hazırlıkların da çabası içerisindeyiz." diyen Uçar, "Bu noktada Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde en uzun süre gerçekleştirilen uluslararası spor organizasyonu ünvanını da geçen sene almıştık. Bu ünvanı, üzerine bir organizasyon daha eklemek suretiyle devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar, kent ile şampiyonanın özdeşleştiğini vurgulayarak, "Afyonkarahisar gerçekten tüm dünyada artık Dünya Motokros Şampiyonası'yla, motokrosun yapıldığı dünyanın seçkin illerinden biri namıyla anılır oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde arama motorlarına Afyonkarahisar yazdığınız zaman birinci sırada termal, sucuk, gastronomi veya mermer değil, Dünya Motokros Şampiyonası'nın yapıldığı şehir çıkıyor." diye konuştu.

Sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

"Dünya Motokros Şampiyonası'nın aslında Türk sporu için en önemli mana ve değer tarafı sürdürülebilirlik. Uluslararası sürdürülebilirlik boyutunda baktığımızda, uluslararası organizasyonlar içerisinde en uzun süre ülkemizde yapılan organizasyon ünvanı Dünya Motokros Şampiyonası'na ait. Bir organizasyonu uzun süre bir lokasyonda, destinasyonda yapıyorsanız, o organizasyonun değeri çok daha büyüyor, ilgi çok daha artıyor. Dünya Motokros Şampiyonası artık spor turizminin göz bebeği organizasyonlarından biri haline geldi."

Şampiyonanın hem Afyonkarahisar hem de Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladığına işaret eden Uçar, MXGP'nin 186 ülkede canlı yayımlandığını, sosyal medya etkileşimleriyle de 1,8 milyar insana ulaşıldığını söyledi.

Seyircinin ilgisi yoğun

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, seyircinin organizasyona ilgisine yönelik soruya, "İlk yarışımızda 3-5 bin civarında bir seyirciyle organizasyonumuzu gerçekleştirmiştik. Yarışların yanındaki etkinlikler, kent halkına ve civar şehirlerdeki insanların ilgisine yönelik çalışmalarımız neticesinde bu sayıyı inanılmaz noktalara getirdik. Geçen yıl tüm organizasyon boyunca 480 bin insan, etkinlik alanımıza giriş-çıkış yaptı." yanıtını verdi.

Afyonkarahisar'ın şampiyona kapsamında 5-6 bin civarında uluslararası misafiri ağırladığını dile getiren Uçar, civar illerden de yoğun ilginin olduğunu belirtti.

Organizasyonun kentin ekonomisini de canlandırdığına dikkati çeken Uçar, MXGP haftasında kredi kartı harcamalarda yüzde 830 oranında artış yaşandığını kaydetti.

Uçar, 2024 Dünya Motokros Şampiyonası'nın 7-8 Eylül'de düzenlenecek Afyonkarahisar etabına tüm sporseverleri davet etti.

Altyapıda potansiyel yüksek

Uçar, motokros branşında Türkiye'nin sporcu altyapısına ilişkin soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağını, Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirdik. En net fotoğraf aslında oradaydı. Motokros yarışlarında start anındaki çıkış yerine kapı deriz. Kapıda en fazla 40 sporcuyu alabiliriz. Şampiyonada kapı sayısından fazla çocuk sporcularımız vardı. Biz, en çok bunu önemsiyoruz. Yani 5-14 yaş aralığındaki sporcularımızın sayısı, toplam sporcuların sayısının yüzde 51-52'si oranına geldi. Bu şu anlama geliyor; geleceğe yönelik çok ciddi bir potansiyeli yetiştiriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ile tanınırlığı artıyor - Son Dakika

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