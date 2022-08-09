Bolvadin'de spor eğitimleri hız kazandı - Son Dakika
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Bolvadin'de spor eğitimleri hız kazandı

09.08.2022 01:15
Bolvadin'de spor eğitimleri hız kazandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bolvadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde spor eğitimleri hız kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bolvadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde spor eğitimleri hız kazandı. Yenilenen tesisleri ile Bolvadin ilçesinde artan spor faaliyetlerinde gençler; futbol, basketbol, doğa yürüyüşü ve jimnastik sporunu uzman eğitmenler eşliğinde öğreniyor.

Bolvadin'deki tesisin muazzam bir yer olduğunu vurgulayan Horan GSK Teknik Direktörü İbrahim Akbal, "Gençlerin sağlıklı yetişmesi için ve gençliği tehdit eden bütün unsurların ortadan kaldırılması için en gerekli şeylerden bir tanesi spor. Sporun da sağlıklı yapılması için en gerekli argüman da tesis. Muazzam bir yer, Spor yapmayı sevmeyen bir insan bile buraya geldiğinde teşvik olup spor yapmaya başlar. Eskiden burada çimi zarar görmüş ve sağlıklı bakıma alınamayan bir tesis vardı. Tribünleri de böyle değildi, akustiği ve konjonktürü de böyle değildi. Bolvadin sihirli bir değnek değmiş gibi muazzam bir tesise kavuştu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bolvadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde ücretsiz futbol, basketbol, jimnastik, kick boks, dağcılık, trekking, ve folklor kurslarını ücretsiz bir şekilde alan gençler memnuniyetini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolvadin'de spor eğitimleri hız kazandı - Son Dakika

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