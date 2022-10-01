İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı

Amedspor'un Afyonspor ile oynayacağı maç öncesi Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Afyonspor takımını ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamalar tepki çeken Kırgel, sözlerinin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

"GERİ KALANI BİZE BIRAKIN"

Afyonspor takımını ziyaret eden Yılmaz Kırgel burada yaptığı açıklamada, "Gönlümüz sizlerle. Sizin işiniz futbol oynamak. Siz de onu gerçekten güzel yapıyorsunuz. Geri kalanı bize bırakın. Gerçekten Afyon'un sizin kazanmanıza ihtiyacı var. Hele hele Mersin'de yaşadığımız o terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: Şöyle bir 5-0 eze eze yenerseniz, buradan onları göndeririz." ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Sözleri tepki çeken Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı, daha sonra bir yazılı açıklama yaparak özür diledi.

Yılmaz Kırgel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maksadım sporcularımıza devletimizin tüm güvenlik unsurlarının maçın ruhuna yakışır şekilde gerçekleşmesi ve sonuçlanması için görevi başında olduğunu anlatmaktan, sporun ruhuna yakışmayacak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemeleri gerektiğini ifade etmekten ve maçla ilgili motivasyonlarını artırma gayretinden ibarettir. Bir futbol karşılaşması üzerine kendi aramızda yaptığımız sohbetin bu noktaya çekilmesinden ve maksadımı aştığını anladığım sözlerimin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade eder, müsabakanın sporun ruhuna uygun centilmenlik içerisinde geçmesini dilerim." dedi.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır Barosu ise söz konusu açıklamalar nedeniyle Yılmaz Kırgel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Amedspor Kulübüne yönelik sözlü saldırıya ilişkin halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına dair söylemlerde bulunan şahıs hakkında TCK'nın 216. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.