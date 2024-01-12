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Afyonkarahisar Işıklar Ortaokulu Hentbol Küçükler Grup Müsabakalarında Birinci Oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Işıklar Ortaokulu Hentbol Küçükler Grup Müsabakalarında Birinci Oldu

Afyonkarahisar Işıklar Ortaokulu, Okul Sporları faaliyet programında yer alan Hentbol Küçükler Grup Müsabakalarında hem erkeklerde hem de kızlarda birinci oldu. Müsabakalar, Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonunda yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri ve başarı belgeleri takdim edildi. Okul, Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Yarı Finallerinde Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar Işıklar Ortaokulu Hentbol Küçükler Grup Müsabakalarında Birinci Oldu
12.01.2024 - 14:48,  Güncelleme: 14:50
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Afyonkarahisar Işıklar Ortaokulu, Okul Sporları faaliyet programında yer alan Hentbol Küçükler Grup Müsabakalarında hem erkeklerde hem de kızlarda birinci oldu.

Müsabakalar, Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonunda yapıldı. Dereceye giren takımlara ödülleri ve başarı belgeleri takdim edildi. Bu sonuçla birlikte okul, Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Yarı Finallerinde Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Okul Sporları faaliyetlerimiz kapsamında düzenlenen Hentbol Küçükler Grup Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar neticesinde hem erkeklerde hem de kızlarda Afyonkarahisar Işıklar Ortaokulu birinci oldu. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve okul yöneticilerimizi kutluyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Işıklar Ortaokulu Hentbol Küçükler Grup Müsabakalarında Birinci Oldu - Son Dakika
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