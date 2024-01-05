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Afyonkarahisar Susuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Susuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Afyonkarahisar Susuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Tercih Senin' projesi kapsamında Destine Hatun Yurdu'nda üniversitede okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Buluşmada, üniversite öğrencileri kendi tecrübelerini paylaşarak, üniversite hayatı ve hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda düzenlenen etkinlikler hakkında sunum yapıldı ve öğrenciler arasında akıl ve zeka oyunları oynandı.

Afyonkarahisar Susuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Üniversite Öğrencileriyle Buluştu
05.01.2024 - 10:37,
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Afyonkarahisar Susuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Tercih Senin" projesi çerçevesinde Destine Hatun Yurdu'nda üniversitede okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yurdun konferans salonunda düzenlenen buluşmada, üniversite öğrencileri kendi tecrübelerini öğrencilere aktardı. İkramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, üniversite öğrencileri, üniversitede hangi bölümlerin olduğunu, bölümlerin içeriklerini, üniversite hayatının nasıl geçtiğini ve üniversiteye hazırlık sürecinde neler yapılması gerektiğini anlattı. Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda yapılan etkinliklerle ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda, yurtlarda düzenlenen kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Etkinliğin son bölümünde ise, öğrenciler birlikte akıl ve zeka oyunları oynadı. Oyunlar sırasında öğrenciler hem eğlendi hem de birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Lise öğrencilerini Üniversite öğrencileri ile buluşturan etkinlik, öğrencilerin üniversiteye dair sorularını sormaları ve üniversiteli öğrencilerle tanışmaları açısından oldukça verimli geçti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Susuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Üniversite Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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