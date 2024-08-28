Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri U-17 Serbest Dünya Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri U-17 Serbest Dünya Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri U-17 Serbest Dünya Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen U-17 Serbest Dünya Şampiyonasında Afyonkarahisar TOHM güreşçileri Umut Talha Uslu ve Fatih Aydın, önemli bir başarıya imza attı. Uslu dünya üçüncüsü olurken, Aydın da bronz madalya kazandı.

28.08.2024 15:52
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Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen U-17 Serbest Dünya Şampiyonasında Afyonkarahisar TOHM güreşçileri, Umut Talha Uslu ve Fatih Aydın, önemli bir başarıya imza attı.

Düzenlenen şampiyonada 65 kg kategorisinde mücadele eden Umut Talha Uslu, şampiyonada gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. İlk turda Kanadalı rakibini 12-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup eden Uslu, ikinci turda Macar rakibini 10-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Puerto Rikolu rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı bağımsız sporcu (Rus) ile oldukça çekişmeli bir maç gerçekleştirdi. Maçın sonunda hakemlerin taraflı karar verdiği düşüncesiyle 4-4'lük sonuçla mağlup olan Uslu, bronz madalya mücadelesine kalma hakkı elde etti. Bronz madalya maçında Ukraynalı rakibini 12-1 gibi belirgin bir skorla yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Fatih Aydın'ın başarısı

71 kg kategorisinde mücadele eden Fatih Aydın ise ilk turda Tacikistanlı rakibini 3-2 yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. İkinci turda ise İranlı rakibine 10-0 yenilerek elendi. Ancak, İranlı rakibinin finale yükselmesiyle birlikte repesaj hakkı kazandı. Repesaj maçında Portorikolu rakibini 8-2 yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Bronz madalya mücadelesinde Macar rakibini 6-5 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, güreşçilerin ve milli takım antrenörü Mehmet Ali Daylak'ın başarısını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Kasapoğlu, güreşçilerin elde ettikleri başarıların Türk sporunun uluslararası alandaki yerini güçlendirdiğini belirterek, genç yeteneklerin gelecek vadeden sporcular olduğunu ifade etti. Ayrıca, antrenör Mehmet Ali Daylak'ın da sporcuların bu seviyeye gelmelerinde büyük katkılar sağladığını vurguladı. Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar TOHM Güreşçileri U-17 Serbest Dünya Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

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