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Afyonkarahisarlı 8 yaşındaki satranç sporcusu Türkiye sekizincisi oldu - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı 8 yaşındaki satranç sporcusu Türkiye sekizincisi oldu

Afyonkarahisar'da 8 yaşındaki satranç sporcusu Emin Rüzgar Gürpınar, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye sekizincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Gürpınar, uluslararası bir hakemden aldığı madalya ile Afyonkarahisar tarihinde ilk defa Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gürpınar'ı tebrik etti. Bu önemli başarının Afyonkarahisar'ın spor potansiyelini ve yeteneklerini ortaya koyduğunu belirten Kasapoğlu, Gürpınar'ın gösterdiği performansın gurur verici olduğunu vurguladı. Afyonkarahisarlı sporcuların başarılarının desteklenmeye devam edeceğini belirten İsmail Hakkı Kasapoğlu, Emin Rüzgar Gürpınar'ın gelecekteki turnuvalarda da başarılı performansını sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Afyonkarahisarlı 8 yaşındaki satranç sporcusu Türkiye sekizincisi oldu
30.01.2024 - 10:47,
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Afyonkarahisar'da 8 yaşındaki satranç sporcusu Emin Rüzgar Gürpınar, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda Türkiye sekizincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Gürpınar, uluslararası bir hakemden aldığı madalya ile Afyonkarahisar tarihinde ilk defa Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gürpınar'ı tebrik etti. Bu önemli başarının Afyonkarahisar'ın spor potansiyelini ve yeteneklerini ortaya koyduğunu belirten Kasapoğlu, Gürpınar'ın gösterdiği performansın gurur verici olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisarlı sporcuların başarılarının desteklenmeye devam edeceğini belirten İsmail Hakkı Kasapoğlu, Emin Rüzgar Gürpınar'ın gelecekteki turnuvalarda da başarılı performansını sürdüreceğine inandığını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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