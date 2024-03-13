Afyonkarahisarlı Genç Bilek Güreşçisi Hüseyin Ateş Türkiye Şampiyonası\'nda ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri\'nde Başarı Yakaladı

Spor

Afyonkarahisarlı genç bilek güreşçisi Hüseyin Ateş, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri'nde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Samsun'da gerçekleştirilen şampiyonada Hüseyin Ateş, 55 kg U23 kategorisinde sol kolda Türkiye Şampiyonu, sağ kolda ise Türkiye ikincisi oldu.

Ayrıca Ateş, Büyükler Kategorisi'nde sol kolda Türkiye ikinciliği elde ederek adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarılarla birlikte Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Hüseyin Ateş'in bu başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcu ve antrenörünü tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR