Afyonkarahisarlı güreşçi’den büyük başarı

Ankara'da düzenlenen Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Spor Kulübü sporcusu Ömer Akkaya, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada 68 kilogram kategorisinde mindere çıkan Ömer Akkaya, başarılı performansıyla finale yükseldi. Final müsabakasının ardından Türkiye ikincisi olan genç sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Afyon Belediye Yüntaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, elde edilen başarıdan dolayı sporcu Ömer Akkaya ile antrenörü Ali Çelik tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi.