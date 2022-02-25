Afyonspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Afyonspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

25.02.2022 10:22
Afyonspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Afyonspor'da üst üste alınan galibiyetlerin ardından futbolcularının moralinin yerinde olduğu gözlenirken, antrenman Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde yapıldı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve ısınma hareketleri ile başlarken ardından düz koşu ve çift kale maç yapıldı.

Afyonspor ligin 28. haftasında deplasmanda 27 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Futbol Federasyonu, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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