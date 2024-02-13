Afyonspor Ligin 26. Haftasını 'Bay' Geçecek - Son Dakika
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Afyonspor Ligin 26. Haftasını 'Bay' Geçecek

Afyonspor Ligin 26. Haftasını \'Bay\' Geçecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, geçtiğimiz hafta sonu aldığı mağlubiyetle 11. sıraya gerileyerek ligin 26. haftasını 'bay' geçecek. Takım, 27. haftada ise Diyarbekirspor'u evinde konuk edecek.

13.02.2024 11:40
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin 26. haftasını 'bay' geçecek.

Afyonspor geçtiğimiz hafta sonu Esenlerspor'a 4-0 yenilerek ligde 10. sıradan 11. sıraya geriledi. Ligin 26. Haftasını 'bay' geçecek olan Afyonspor 27. haftada ise evinde Diyarbekirspor'u konuk edecek. Mor beyazlı ekibin ligde 29 puanı bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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