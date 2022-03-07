Ahmet Ağaoğlu: O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz - Son Dakika
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Ahmet Ağaoğlu: O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz

07.03.2022 12:50
Ahmet Ağaoğlu: O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmek için mücadele eden bordo-mavili takımın başarısı için, "O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmek için mücadele eden bordo-mavili takımın başarısı için, "O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 194'üncü sayısında yer alan yazısında, göreve geldikleri ilk gün taraftarların sabretmelerini istediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk gün bir söz vermiştik. 'Trabzonspor olarak her zaman mücadelenin içinde olacağız' demiştik. İki yıl, üç yıl, belki dört yıllık bir süre için taraftarlarımızdan sabretmelerini istemiştik. Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor'u tüm Türkiye'nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik. İşte şimdi çok şükür; o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR ÇOK ANLAMLI BİR HİKAYE YAZIYOR"Bugün bordo-mavili takımın sahada sergilediği oyun ile Türkiye futbol tarihinde kalıcı iz bırakacağını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Tribünleri tıklım tıklım dolduran coşkulu taraftarımız, futbolumuzun fotoğraf albümündeki yerini en tatlı tebessümler eşliğinde alacak. Trabzonspor, çok anlamlı, çok büyük bir hikaye yazıyor. ve bu hikayenin tek bir kahramanı yok. Bu hikayenin en esaslı kahramanı her şeyden ve herkesten önce sizlersiniz sevgili taraftarlar. Şampiyonluk sevincini senelerdir doyasıya yaşamadınız; fakat asla vazgeçmediniz. Bu vazgeçmeyişiniz ile sizler, Karadeniz Fırtınası'na mücadele ruhu üflediniz. İşte bugün Trabzonspor takımını sahada oynarken izlediğiniz mücadele, tribünlerdeki inancın, inadın ve vazgeçmeyişin tezahürüdür. Bu büyük hikayeyi saygıdeğer hocamız Abdullah Avcı, kıymetli teknik ekibimiz, futbolcularımız, yan yana çalışmaktan her zaman onur duyduğum yönetim kurulumuz, kulübümüzün emektarı personelimiz ve taraftarlarımız hep birlikte yazıyor" dedi."BİR MASAL GİBİ ANLATACAĞIZ"Trabzonspor'un başarısı için "Hikayemizin yazarı bizlersek; okuru seneler sonra çocuklarımız torunlarımız olacak" ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "İnanıyorum ki uzun yıllar boyunca çocuklarımıza, torunlarımıza, 2022 baharında doğanın bir başka uyandığını; çiçeklerin bir başka açtığını; toprağın bir başka koktuğunu bir masal gibi anlatacağız. Bu güzel masalın, bu büyük hikayenin tüm kahramanlarına selam olsun" sözlerine yer verdi.

Ahmet Ağaoğlu: O kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz
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Kaynak: DHA

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