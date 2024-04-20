Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Bulanık Bilican Spor\'u 11-0 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Bulanık Bilican Spor Kadın Futbol Takımı'nı 11-0 mağlup ederek 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, sahasında oynadığı karşılaşmada Bulanık Bilican Spor'u 11-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ağrı ekibi, ligdeki 9. maçında 7 galibiyetini elde etti ve puanını yaparak 2. sıraya yükseldi. Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç yaptığı açıklamada, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'nün 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve bu başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Koç, "Takımımıza her zaman inandık ve destek olduk. Onlar da sahadaki performanslarıyla bize haklı gurur yaşatıyorlar. 2. Lig'e yükselme hedeflerine emin adımlarla ilerliyorlar. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncuları da, Neslihan Gül Koç'a destekleri için teşekkür ederek, 2. Lig hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını ve bu yolda pes etmeyeceklerini belirtti. - AĞRI
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