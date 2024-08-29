Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak Türkiye şampiyonu oldu

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ağrı Valisi Mustafa Koç ve kulüp başkanı Ahmet Yılmaz, Durak ve antrenörü Çetin Demir'i tebrik etti.

29.08.2024 23:19
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak, 28-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen Vücut Geliştirme Fitness Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde bedensel engelliler tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak ve Antrenörü Çetin Demir'i tebrik ederim. Bu başarı, azim ve çalışmanın en güzel örneğidir. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz da Halit Durak ve Antrenörü Çetin Demir'i başarılarından dolayı tebrik etti. Yılmaz, "Bu büyük başarı, kulübümüzün ve şehrimizin gururudur. Halit Durak'ın ve Çetin Demir'in emeği ve özverisi takdire şayandır" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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