Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı 2. Lig\'e yükseldi

Spor

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek.

"Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla yola çıkan ve Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde büyük başarılar elde eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda bir üst lige yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Ligi'nde takım sayısı 36'ya çıkarıldı. Geçen sezon play-of'ta mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü de bu sayede 2. Lige yükselen takımlar arasında yer aldı. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nden 2. lige çıkmak için büyük çaba sarf ettik. Ne yazık ki, çeyrek finalde yaşadığımız şanssız mağlubiyet nedeniyle direkt olarak yükselemedik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karar sayesinde 2. Ligde mücadele etme hakkı kazandık. Bu başarıda emeği geçen herkese, özellikle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a teşekkür ederim" dedi. - AĞRI