Ağrı'da Başarılı Sporculara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ağrı'da Başarılı Sporculara Destek

Ağrı\'da Başarılı Sporculara Destek

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Balıksu Köyü Ortaokulu sporcularına hediyeler ve başarılar diledi.

11.02.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ile birlikte Balıksu Köyü Ortaokulu'nun başarılı sporcularını ziyaret ederek, eşofman takımı ile çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı'da düzenlenen okul sporları atletizm müsabakalarında gruplarında birinci olan; Nisan 15 2025 tarihinde Trabzon'da düzenlenecek olan Yıldız Erkekler Kros Grup Müsabakaları ile 12 Nisan 2025 tarihinde Erzurum'da düzenlenecek olan küçük kızlar puanlı atletizm yarışmalarında, Ağrı'yı temsil edecek olan Balıksu Köyü Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

İl Müdürü Çelebi sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Merkeze kilometrelerce uzakta bulunan bir okulumuzda eğitim gören Sporcularımızın il birincisi olmasında göstermiş oldukları azim ve başarı bizleri çok mutlu etti. Onların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Trabzon ve Erzurum illerinde düzenlenecek olan atletizm yarışmalarında ilimizi temsil edecek olan kız-erkek takımımıza ve beden eğitimi öğretmenlerine başarılar diliyorum. Dileriz ki ilimizi en iyi şekilde temsil edip madalya ile döneceklerdir.

Balıksu Köyü Ortaokul Müdürü Ali Ulutaş, sporculara yapılan hediye takdiminin ardından, İl Müdürüne teşekkürlerini ileterek, desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Sporcuların atletizm antrenmanlarını yakından takip eden Çelebi, sporculara eşofman takımı ile çeşitli spor malzemeleri hediye ederek, müsabakalarda başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Eğitim, Çelebi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da Başarılı Sporculara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:04:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Başarılı Sporculara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.