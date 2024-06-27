Ağrı'da GSB Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Spor

Ağrı'da GSB Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından coşkulu bir törenle açıldı. Açılış törenine, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, protokol üyeleri, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Törende konuşan Çelebi, GSB Spor Okulları'nın amaçlarını anlattı ve Ağrı'nın güçlü spor altyapısına sahip olduğunu belirtti.

27.06.2024 19:41
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen coşkulu bir törenle açıldı.

Açılış töreni, 2500 kişilik spor salonunda gerçekleştirildi. Törene, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, protokol üyeleri, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Çelebi, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimiz, değerli ailelerimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün değerli personeli, hepiniz GSB Spor Okulları açılış törenine hoş geldiniz. 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganı ile başlayacağımız GBS Spor Okulları'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile tüm antrenör ve geleceğimiz olan gençlerimize başarılar diliyor, duyarlılık gösterip çocuklarını spora yönlendiren ve destekleyen tüm velilerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Çelebi, konuşmasının devamında, GSB Spor Okulları'nın amaçlarını anlatarak, 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak ve güçlü bir alt yapı oluşturmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Ağrı'nın güçlü bir spor altyapısına sahip olduğunu ifade eden Çelebi, geçen yıl 22 farklı branşta sportif aktivitelerin gerçekleştirildiğini, bu yıl da şehrin her köşesinde çocuklara ve gençlere ulaşarak onları sporla buluşturacaklarını söyledi.

Tören, sporcuların sportif gösterileri ve davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi. Çelebi, GSB Spor Okulları'na kayıt yaptıran çocuklarla yakından ilgilenerek başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da GSB Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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