Ağrı'da Heyecan Verici Enduro ve ATV Yarışı - Son Dakika
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Ağrı'da Heyecan Verici Enduro ve ATV Yarışı

05.07.2026 19:43
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Ağrı, 121 sporcuyla Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı, Tendürek Dağı'nda yarıştılar.

Ağrı'da, Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'na katılan 121 sporcu Tendürek ve Ağrı Dağı'nın zorlu parkurlarında yarıştı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü günü, Diyadin ilçesinde devam etti.

121 sporcu, ilçedeki Murat Kanyonu ve Murat Nehri çevresinde oluşturulan parkurda yarıştı, kıyasıya geçen şampiyona vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Sporcular buradan zorlu ve dik parkura sahip Tendürek Dağı'na çıkarak yaklaşık 3 bin 500 rakımlı bölgedeki krater gölü çevresinde Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı'nı okudu.

Enduro ve ATV sporcuları, bir yanı kar olan dağın eteklerinin arasından geçerek Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'na ulaştı.

Sporcular, buradan da Topçatan Köyü yakınlarına gelerek Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımına varmak için yoğun çaba sarf etti.

3 bin 200 rakıma ulaşan sporcuları, Vali Önder Bozkurt ile eşi Betül Bozkurt, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke karşıladı.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı olarak önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını ve 3 gün boyunca devam eden yarışmaları Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı noktasında finiş çizgisiyle tamamladıklarını söyledi.

Diyadin ilçesindeki ve Tendürek Dağı'nda yapılan yarışların oldukça heyecan verici olduğunu dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

"İlk defa Tendürek Dağı'na yarışmacılarımız, sporcularımız motosikletleriyle ulaştılar. Orada şanlı Türk bayrağımızı açtılar, İstiklal Marşı'mızı okudular. Bu bizleri çok gururlandırdı. Akabinde İshak Paşa Sarayı'nın eteklerinden bulunduğumuz noktaya doğru harekete geçtiler ve burada da dediğim gibi 3 bin 200 noktasında Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nı bitirmiş olduk."

Bozkurt, sporun sadece yarışmak değil, şehirleri birbirine tanıtan, kardeşliği, dostluk kültürünü arttıran önemli de bir organizasyon olduğunu anlattı.

Ağrı Valiliği olarak kenti spor turizminin de bir merkezi yapmayı düşündüklerini ifade eden Bozkurt, "Ağrı, sahip olduğu doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel birikimiyle, eşsiz coğrafyasıyla bunu fazlasıyla hak ediyor. Özellikle son dönemde güçlenen 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında sadece güvenlik değil, kamu yatırımları, turizm, spor ve diğer alanlarda birçok yeni fırsatlar önümüzde duruyor ve biz bu noktada çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Enduro ve ATV Şampiyonası da bunun bir göstergesidir." diye konuştu.

Ülke sınırları içerisinde en yüksek irtifada yapılan Enduro ve ATV Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Vali Bozkurt, parkurun 120 kilometrelik uzunluğa sahip olduğunu kaydetti.

22 farklı şehirden sporcuların şampiyonadan ve Ağrı halkından memnun kaldıklarını dile getiren Bozkurt, "Enduro sporunun özünde var olan dayanıklılık, güç, kuvvet testlerini burada sporcularımız bizzat kendileri görmüş oldular. Ağrı ili olarak ilk defa bu şekilde büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmakla birlikte, Tendürek Dağı'na da Tendürek'teki 3 bin 500 rakımlı üs bölgesine ilk defa motorcularımız ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Heyecan Verici Enduro ve ATV Yarışı - Son Dakika

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