Ağrı'da Tenis Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
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Ağrı'da Tenis Turnuvası Başlıyor

Ağrı\'da Tenis Turnuvası Başlıyor
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Ağrı Dağı Cup, 5-11 Eylül'de 81 ilden 180 sporcuyla düzenlenecek. Spor turizmi canlanacak.

Ağrı'da, Türkiye'nin 81 ilinden 180 sporcunun katılımıyla "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası" tenis turnuvası düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Valilik himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası" için hazırlıklar tamamlandı. 81 ilden 180 sporcunun katılımıyla düzenlenecek turnuva, 5-11 Eylül tarihlerinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadı tenis kortlarında oynanacak.

Bir hafta sürecek organizasyonun kentin spor turizmine ve sosyal yaşamına hareketlilik katması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, çok önemli ve kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kentte sporcuları en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 81 ilinden 180 seçkin sporcuyu Ağrı'da ağırlayacak olmak, şehrimizin adını sporla duyurmak adına bizim için büyük bir mutluluktur. Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadı'ndaki kortlarımızda gerçekleştireceğimiz bu turnuva, Ağrı'nın spor altyapısını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecektir. Bu vesileyle destek veren Valiliğimize, federasyonumuza teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Turnuva, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da Tenis Turnuvası Başlıyor - Son Dakika

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