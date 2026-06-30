Ağrı'da Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası - Son Dakika
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Ağrı'da Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası

Ağrı\'da Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası
30.06.2026 12:31
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3-5 Temmuz'da Ağrı'da düzenlenecek şampiyonaya 120 sporcu katılacak. Yarış, zorlu parkurlarda yapılacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası'na 120 sporu katılacak. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi; Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve kentin doğal güzelliklerinin yer aldığı pistte yapılacak yarışın Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında sona ereceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonunda düzenlenecek yarışma için hazırlıklar sürüyor. Hazırlıkların son aşamaya geldiği Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TRT Park'ta açıklamalarda bulundu.

Kentte ilk kez düzenlenecek yarışma öncesi büyük heyecan içinde olduklarını dile getiren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 1 aydır süren çalışmanın sonuna geldiklerini söyledi. Çelebi, "Çok ciddi bir emek sonucunda ekstrem sporu olan motor sporlarında pistler hazırlandı. Bu pistlerde yaklaşık 120 sporcu inşallah cumartesi günü burada yarışacak. İnişli çıkışlı, yamaçlı pistlerimiz mevcut. Bu pistler bittikten sonra yarışmacılar Diyadin Kanyonu'na gidecek. Oradan aynı şekilde Tendürek'te yarış devam edecek Ağrı Dağı 3 bin 200 zirvesiyle yarışma tamamlanacak. Bu organizasyonun yanı sıra ayrıca bir mototur organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu da tamamen ilimizin tarihi ve kültürel yapısını öne çıkaracak alanları gezi amaçlı bir organizasyondur" dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yaklaşık 15 yıldır 'Spor turizmin geleceğidir' mottosuyla organizasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Doğu Anadolu'da ve Ağrı'da bu temayla spor turizmini hem hareketlendirmeye hem de ileriki yıllarda buna önderlik etmeye çalışıyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Gerçekten bu organizasyonun birkaç önemi var. Artık Doğu Anadolu'nun, bu bölgelerin sporla, turizmle, çıkan şampiyonlarla anılmasını istiyoruz. Gençlerimizin, şampiyon gençlerimizin ulusal marşlarımızı farklı ülkelerde dinletilmesini istiyoruz. Gençlerin başarılarını istiyoruz. Onun için de özellikle Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu topraklarda 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Terörsüz Türkiye ile beraber spor turizmi için yapmamız gereken her şeyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Diğer federasyonların yöneticilerine de Ağrı'ya gelmeleri çağrısında bulunan Akülke, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın parkuru konusunda bilgi verdi. 3 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda akrobasi gösterileri yapılacağını belirten Akülke, aynı gün saat 16.00'da seremoni yapılacağını bildirdi. Cumartesi TRT Park'ta Motor Sporları Merkezi'nde Enduro Ekstrem parkurda yarışmanın devam edeceğini anlatan Akülke, Diyadin Murat Kanyonu'daki yarışmanın 5 Temmuz Pazar sabahı start alacağını belirtti. Enduro branşının en uzun soluklu organizasyonunu gerçekleştireceklerini vurgulayan Akülke, yaklaşık 120 kilometrelik bir parkurun sporcuları beklediğini söyledi. Murat Kanyonu'ndan start alan sporcuların Tendürek'in 3 bin 500 rakımına çıkacaklarını buradan da Van Çaldıran yoluna geçip, İshak Paşa Sarayı'ndan Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında yarışmayı tamamlayacaklarını belirti. Akülke, Türkiye'nin en zorlu organizasyonlarından birine imza atacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Türkiye Skil Enduro ve ATV Şampiyonası - Son Dakika

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