Ağrı'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi

Ağrı\'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi
05.07.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'daki şampiyona, zorlu parkurda yarışan 121 sporcu ile tarihi bir etkinlik olarak başarıyla tamamlandı.

TÜRKİYE SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı'da 3 gün süren zorlu etapların ardından sona erdi. Diyadin Kanyonu, Tendürek Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nı kapsayan 120 kilometrelik parkurda mücadele eden 121 sporcu, organizasyonu Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı noktasında tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın son gününde sporcular, sabah saatlerinde Diyadin Kanyonu'ndan start aldı. Yarışmacılar, Tendürek Dağı'nda 3 bin 500 rakıma ulaştıktan sonra İshak Paşa Sarayı etabını geçerek Ağrı Dağı'ndaki final etabında bitiş çizgisine ulaştı.

Şampiyonanın ardından açıklama yapan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, organizasyonun Ağrı açısından tarihi bir spor etkinliği olduğunu belirterek, "Sabah itibarıyla Diyadin Kanyonu ve Tendürek hattında devam eden yarışlar oldukça heyecan vericiydi. İlk defa Tendürek Dağı'na ulaşan sporcularımız, 3 bin 500 rakımlı üs bölgesinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuyarak bizleri gururlandırdılar. Bu organizasyon, ülkemiz sınırları içerisinde en yüksek irtifada yapılan Enduro ve ATV Şampiyonası olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca 120 kilometrelik parkur uzunluğuyla da dikkat çekiyor" dedi.

'SPOR TURİZMİNİN MERKEZİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ'

Ağrı'nın spor turizminde önemli bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, "Son dönemde güçlenen 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında bölgede sadece güvenlik değil; kamu yatırımları, turizm ve spor alanlarında birçok yeni fırsat doğuyor. 22 farklı şehirden gelen 121 sporcumuzu ağırladık. Ağrı halkının misafirperverliğinden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Amacımız bu organizasyonu sürdürülebilir kılmak" diye konuştu.

Yarışmaya katılan sporcular da parkurun zorlu olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle unutulmaz bir deneyim sunduğunu belirtti. Güzel ve verimli bir parkur olduğunu ifade eden sporcular, İstanbul'dan gelmenin kolay olmadığını ancak iyi ki geldiklerini dile getirdi. Bölgeye karşı ön yargıların yıkıldığını söyleyen sporcular, gördükleri güzellikleri tüm dostlarına anlatacaklarını söylediler.

Ağrı'da ilk kez düzenlenen, Tendürek Dağı ile Ağrı Dağı'nda motor seslerinin yankılandığı Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Olaylar, Turizm, Spor, Ağrı, Atv, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
Tırın altına giren otomobilden acı haber Baba ile oğlu hayatını kaybetti Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti
Suç dünyasının “baron ablası“ yakalandı Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı

22:17
Bruno Fernandes’in Galatasaray’dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
21:39
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
21:32
Fenerbahçe’nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek
Fenerbahçe'nin transferini Rıdvan Dilmen açıkladı: Kısa sürede bitecek
20:59
Bağdat’ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı
Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
19:22
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump’a suikast çağrısı
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 22:19:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.