Ağrı Dağı Cup tenis turnuvasında ana tablo maçları 124 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika
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Ağrı Dağı Cup tenis turnuvasında ana tablo maçları 124 sporcunun katılımıyla başladı

Ağrı Dağı Cup tenis turnuvasında ana tablo maçları 124 sporcunun katılımıyla başladı
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Ağrı'da düzenlenen Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1 tenis turnuvasında ana tablo karşılaşmaları başladı. Türkiye'nin 81 ilinden 124 sporcunun katıldığı turnuva, 240 bin lira ödül havuzuyla 11 Eylül'deki final maçlarıyla sona erecek.

Ağrı'da, Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet programında yer alan "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1" müsabakaları başladı.

Ağrı Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen turnuva, Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksi'ndeki tenis kortlarında gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin 81 ilinden 124 sporcunun katıldığı turnuvada, 5-6 Eylül tarihlerinde oynanan eleme müsabakalarının ardından ana tablo karşılaşmalarına geçildi. Sporcular, turnuvada şampiyonluk için mücadele ediyor. Toplam 240 bin lira ödül havuzunun bulunduğu organizasyonda, dereceye giren sporculara para ödülü verilecek. Turnuvada şampiyon olan sporcular 40 bin, ikinci olan sporcular ise 20 bin lira ödül kazanacak.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, turnuvanın kentin spor faaliyetlerine ve spor turizmine katkı sunduğunu belirterek, organizasyon kapsamında farklı illerden sporcuları Ağrı'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Çelebi, müsabakaları izlemek isteyen vatandaşları Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksi tenis kortlarına davet etti.

Turnuvada final müsabakaları 11 Eylül Cuma günü oynanacak. Organizasyon, karşılaşmaların ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Dağı Cup tenis turnuvasında ana tablo maçları 124 sporcunun katılımıyla başladı - Son Dakika

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