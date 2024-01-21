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Ağrı İl Hakem Kurulu İstifa Etti, Müsabakalar Ertelendi - Son Dakika
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Ağrı İl Hakem Kurulu İstifa Etti, Müsabakalar Ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun klasman listelerine tepki gösteren Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Bu nedenle Ağrı'da oynanması gereken tüm müsabakalar ertelendi.

Ağrı İl Hakem Kurulu İstifa Etti, Müsabakalar Ertelendi
21.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:55
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan klasman listelerine tepki gösteren Ağrı İl Hakem Kurulu istifa edince, oynanması gereken müsabakalara hakem atanmadığından dolayı ildeki tüm müsabakalar ertelendi.

Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş ve yönetim kurulu üyeleri Osman Sarı, Cumali Duru, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Ali Alpaslan'ın, MHK tarafından açıklanan klasman listelerinde Ağrı'dan hakem alınmamış ve daha önce var olan hakemlerin de klasman listelerinden düşürülmesi kararına tepki göstererek istifa ettikleri öğrenildi. Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı ve yönetiminin aldığı bu karar sonrası Ağrı'da 20 ve 21 Ocak 2024 tarihinde oynanacak olan tüm amatör müsabakalar hakem ataması yapılmadığından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA
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