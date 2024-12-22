Ağrı Kadın Futbol Takımı, Silopi'de 2-2 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika
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Ağrı Kadın Futbol Takımı, Silopi'de 2-2 Beraberlik Elde Etti

Ağrı Kadın Futbol Takımı, Silopi\'de 2-2 Beraberlik Elde Etti

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Silopi Belediyesi Spor Kulübü ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu korudu. Takım antrenörü, oyuncuların özverili çalışmalarının başarıda etkili olduğunu belirtti.

22.12.2024 19:10  Güncelleme: 19:21
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TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Kadın Takımı ile oynadığı deplasman maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Silopi İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Murat Doğan yönetirken, yardımcı hakemler Veysel Sansak ve Mesut Yılmaz görev aldı. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Ağrı temsilcisi, ligde oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu beraberlikle liderlik koltuğunu korudu.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Önder Tunay, maç sonunda yaptığı açıklamada, oyuncularının özverili çalışmalarının liderliği korumada etkili olduğunu belirtti. Tunay, "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Sahadaki mücadele ve takım ruhu bizleri gururlandırıyor" dedi.

Takım kaptanı Kader Şimşek ise, "Bu maçta elimizden geleni yaptık. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilemek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp, oyuncuları kutlayarak, "Her geçen gün daha büyük başarılara imza atan bir ekip oluyoruz. Oyuncularımızın azmi ve çalışkanlığı, bu başarının en büyük anahtarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan alınan bu beraberlikle Ağrı ekibi, ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Kadın Futbol Takımı, Silopi'de 2-2 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika

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