Ağrı Kadın Futbol Takımı, Vali Önder Bozkurt\'un desteğiyle 1. Lig\'e yükselmek istiyor

Ağrı Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonunda TFF Kadınlar 2. Ligi'nden 1. Lig'e yükselmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Önder Bozkurt'un destekleriyle yeni sezona hazırlanan takım, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, yeni sezonda 1. Lig'e yükselmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu'nda Teknik Sorumlu Önder Tunay yönetiminde antrenman yapan futbolcular, kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sezona hazırlanıyor.

Takımın geçmiş yıllardaki başarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Teknik Sorumlu Önder Tunay, 2015 yılında kurulan ekibin üçüncü ligden ikinci lige yükseldiğini ve iki sezon üst üste play-off oynama başarısı gösterdiğini söyledi. Geçen sezon desteklerin azalması ve takımın yeterince sahiplenilmemesi nedeniyle ligi dördüncü sırada tamamladıklarını belirten Tunay, Vali Önder Bozkurt ile yaptıkları görüşmenin ardından yeniden destek gördüklerini ve yeni sezona daha güçlü bir motivasyonla başladıklarını ifade etti. Kadın futbolunda hazırlık maçı yapabilecek yeterli sayıda takım bulunmamasının kendilerini zorladığını aktaran Tunay, buna rağmen şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Takım oyuncularından Esma Karakaya, dokuz yıldır futbol oynadığını, dört yıldır da Ağrı temsilcisinde forma giydiğini belirtti. Takıma katıldığı ilk sezon üçüncü ligde mücadele ettiklerini ve aynı sezon ikinci lige yükseldiklerini anlatan Karakaya, bu sezon hedeflerinin birinci lig olduğunu söyledi. Geçen sezonun kendileri açısından zorlu geçtiğini ancak yeni sezona daha büyük bir azimle hazırlandıklarını dile getiren Karakaya, yaklaşık 1,5-2 aydır yoğun antrenman yaptıklarını ve 18-19 kişilik kadroyla çalıştıklarını ifade etti. Başarılarının temelinde takım ruhunun ve birbirlerini bir aile gibi görmelerinin bulunduğunu vurgulayan Karakaya, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara da dikkati çekerek tüm kız çocuklarının güvenli ve aydınlık bir geleceğe sahip olması temennisinde bulundu.

Takımın yeni transferlerinden Canan Dursun da yaklaşık 10 yıldır futbol oynadığını ve Ağrı Kadın Futbol Takımı'na yaklaşık 17 gün önce katıldığını söyledi. Hedeflerinin ikinci ligde şampiyon olarak birinci lige doğrudan yükselmek olduğunu belirten Dursun, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve kadroyu güçlendirmek istediklerini kaydetti. Haftanın altı günü antrenman yaptıklarını, saha çalışmalarının yanı sıra fitness, kuvvet, kondisyon ve istasyon antrenmanları gerçekleştirdiklerini aktaran Dursun, kadın futbolcuların sahada yalnızca kendileri için değil, tüm kadınlar adına mücadele ettiğini ifade etti. Filistin'deki kız çocuklarının yaşama hakkına da değinen Dursun, onların sesini duyurmanın önemini vurguladı.