Ağrıspor'un kaderi belli oluyor - Son Dakika
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Ağrıspor'un kaderi belli oluyor

03.07.2022 20:30
Ağrıspor'un kaderi belli oluyor

Ağrıspor'un kaderini değiştirecek toplantı yarın gerçekleştirilecek.

Ağrıspor'un kaderini değiştirecek toplantı yarın gerçekleştirilecek.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından organize edilen toplantı Belediye konuk evinde gerçekleşecek. Toplantıda mevcut Ağrı Spor yönetimi, ilin sivil toplum kuruluşları STK temsilcilerinin de yer alacağı bu önemli toplantıya tüm basın kuruluşları da davet edildi.

Ağrı Spor'un geleceği konusundaki bu önemli toplantı kamuoyunun önünde açık ve şeffaf yapılacağı duyurulurken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'da "Ağrı'lılar olarak şehrimizin takımının kaderi konusunda birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmeye tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Savcı Sayan, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrıspor'un kaderi belli oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrıspor'un kaderi belli oluyor - Son Dakika
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