Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış

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Sergio Agüero'nun son zamanlarda verdiği demeçler bir hayli ilgin. Bir dönem Mario Balotelli de oynadığı futboldan çok yaptığı açıklamalarla gündemde kalmıştı. Sakatlığından dolayı Barcelona formasına kavuşamayan Agüero, Messi'yi teselli etme yöntemiyle şaşırttı.

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KULÜP

Messi'nin doğup büyüdüğü kulüpten ayrılma sürecinde döktüğü gözyaşı gündemi sallamıştı. Agüero, Messi'nin evine gittiğinde yaşananları anlattı.

"ÇOK ÜZGÜNDÜ"

Arjantinli futbolcu, "Barcelona'da beraber oynayacağımızı sanıyorum. Evine gittim ve ağlıyordu. Barcelona'dan ayrılacaktı. Çok üzgündü. Ona espordaki takımımı gösterdim. Oyun oynamaya davet ettim ama çok üzgündü" dedi.