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Ahlatcı Çorum FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Çorum ekibi, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ahlatcı Çorum FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak
20.12.2023 - 10:35,
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Çorum'dan kara yolu ile Ankara'ya, oradan hava yoluyla Şanlıurfa'ya ulaşan ekip, konaklayacağı otelde kampa girdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezası bulunan Nalepa ile sakatlıkları süren Sadık Arda ve Berkay Can, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Son 3 maçında galip gelen Çorum ekibi, Astor Enerji Şanlıurfaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında yarın 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

Kaynak: AA
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