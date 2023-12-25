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Ahlatcı Çorum FK, Boluspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Boluspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Boluspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta, maçın akıl oyunlarıyla dolu olduğunu belirtti. Özbalta, takımının performansından memnun olduğunu ve ikinci yarı hazırlıklarına odaklanacaklarını söyledi. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maç sonrası şehit askerler için dua etti ve takımının performansını değerlendirdi.

Ahlatcı Çorum FK, Boluspor\'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
25.12.2023 - 21:26,
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, akıl oyunlarının olduğu bir maç oynadıklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce, galip geleceklerini ve kendilerini play-off potasına atacaklarını bildiklerini dile getirdi.

Son 4 maçta 3 galibiyet almış güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Özbalta, "Organize olmasını bilen, oyun felsefesi olan, sahada çalışmaları, kurguları olan bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Güzel bir maç oldu. Strateji anlamında da güzel maç oldu. Diğer maçlara baktığınız zaman biraz daha akıl oyunlarının olduğu bir müsabakaydı. Bunu oyuncularımla da paylaştım." dedi.

Göreve geldikten sonraki 6'ncı maçına çıktığını hatırlatan Özbalta, "6. müsabakanın sonunda çok şükür 13 gol attık, 4 gol yedik. 3 müsabakada gol yememişiz. Bu da bizim adımıza çok sevindirici." diye konuştu.

Lig arasında 1 hafta dinlenip, ardından Antalya'da toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklarına dikkati çeken Özbalta, "Geldiğimiz noktanın üzerine koyarak gitmek durumundayız. Oyuncularım fena işler yapmıyor, memnunum. Mücadele ve bizi dinleme anlamında ilk geldiğimiz günden beri iyi şeyler yapıyorlar. Bunun da devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için Allah'tan rahmet diledi.

Çorum FK maçına 19 yaş altı takımından takviye yaparak çıktıklarını aktaran Koşukavak, " Altay'a da öyle gitmiştik, içerideki Manisa'ya da. Oyunun ilk yarısı çok iyi oynadık, Çorum'u çok koşturduk. Topa çok sahip olduk, çok da ürettik. Ceza sahasına girişimiz bizim 16, Çorum'un ise 8. Ancak oyuncu kalitesine takılıyoruz. Kadro derinliğimiz yok, oyuna da müdahale edemiyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci yarının başında gol yediklerini hatırlatan Koşukavak, şunları söyledi:

"Çok kötü bir dakikada çok kolay gol yedik, planlarımızı bozdu. Biz oyunu biraz daha taşıyıp, Çorumspor'u kontrolden çıkartmak istiyorduk. Daha çok geniş alanlar bulup hücum edeceğimizi planlıyorduk. Çok erken golle geriye düşünce tekrar oyuna ortak olmaya çalıştık. Bir pozisyon hatası verip, ikinci golü yedik. Çorumspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Boluspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika


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