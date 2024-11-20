Ahlatcı Çorum FK Hazırlıklara Devam Ediyor

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Esenler Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Antrenmanda sakatlıktan dönen Burak Süleyman, Kasongo, Landre ve kaleci Ahmet Kıvanç da takımla çalışmaya başladı.

Çorum ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.