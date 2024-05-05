Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı

Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Çorum FK'de Hakan Barış, karşılaşmanın 25. dakikasında penaltıyı gole çeviremedi.

05.05.2024 18:27  Güncelleme: 18:30
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Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali Tuna

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Ologo, Ahmet İlhan Özek (Dk. 67 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Suat Kaya (Dk. 90+3 Massis Gülük), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 77 Süleyman Luş), Erkan Kaş, Ahmet Sağat

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, İshak Çakmak, Landel (Dk. 63 Adem Eren Kabak), Paixao, Mehmet Yiğit, Harris, Dening (Dk. 77 Balde), Semih Karadeniz, Ümit Kurt, Amar Begic (Dk. 82 Cumali Bişi), Barış Gök

Goller: Dk. 63 Paixao (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 87 Landre (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 42 Kerem Kalafat, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 56 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.

Çorum FK'de Hakan Barış, karşılaşmanın 25. dakikasında penaltıyı gole çeviremedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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