Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Bilal Gölen, Ali Tuna
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Ologo, Ahmet İlhan Özek (Dk. 67 Eren Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Suat Kaya (Dk. 90+3 Massis Gülük), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 77 Süleyman Luş), Erkan Kaş, Ahmet Sağat
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, İshak Çakmak, Landel (Dk. 63 Adem Eren Kabak), Paixao, Mehmet Yiğit, Harris, Dening (Dk. 77 Balde), Semih Karadeniz, Ümit Kurt, Amar Begic (Dk. 82 Cumali Bişi), Barış Gök
Goller: Dk. 63 Paixao (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 87 Landre (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 42 Kerem Kalafat, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 56 Nalepa (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı.
Çorum FK'de Hakan Barış, karşılaşmanın 25. dakikasında penaltıyı gole çeviremedi.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?